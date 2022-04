Obras de manilhamento no Distrito de Amparo - divulgação

Publicado 21/04/2022 16:29

A Prefeitura de Nova Friburgo, através da equipe de manilhamentos da Secretaria de Obras, fez a extensão da rede de águas pluviais da Estrada Jequitibá, no distrito de Amparo. Neste trabalho, voltado para melhorar o escoamento e a drenagem da água das chuvas no local, foram utilizadas, no total, 25 manilhas de 40 centímetros e três manilhas de 30 centímetros.

Além deste trabalho de manilhamento na Estrada Jequitibá, a Secretaria de Obras atuou na substituição de manilhas na Rua São Jorge, no bairro Chácara do Paraíso. Em São Geraldo foram feitos reparos na rede de águas pluviais da Rua Farmacêutico Saturnino Pereira. No Loteamento Parque das Seriemas, na Rua Manoel Ribeiro Serafim, duas manilhas foram substituídas e uma caixa de passagem foi construída. Este mesmo trabalho foi realizado na Rua Parnaíba, no Loteamento Nilo Martins.

Já a equipe de pequenas obras reparou alguns bueiros na Rua Francisco Marcelo, no Loteamento Tiradentes. Outro trabalho realizado nos últimos dias pela Secretaria de Obras foi a retirada da árvore que estava obstruindo o córrego na Alameda Princesa Isabel, no Parque São Clemente, e a recuperação da cabeceira de uma ponte local, com muro de gabião. O trabalho foi concluído, proporcionando mais segurança para motoristas e pedestres que transitam pelo local.