Estudantes da rede municipal de Nova Friburgo em visitas literáriasDivulgação

Publicado 20/04/2022 21:50

A Biblioteca da SME organizou um dia de visitação literária pela Biblioteca Municipal, pela feira de livros e pela Academia Friburguense de Letras, todas localizadas no Centro, nesta quarta-feira, 20. Os alunos da Escola Municipal Jardel Hottz, acompanhados de suas professoras, puderam usufruir desta ação e, na próxima semana, outra unidade também participará.

Foi um dia em que docentes e estudantes puderam conhecer as histórias e funcionamentos da Biblioteca Municipal e da Academia Friburguense de Letras. Na feira, com preços promocionais para os alunos, livros estavam disponíveis.

Marcia Machado, coordenadora da Biblioteca da SME, falou sobre o objetivo do evento que foi ressaltar a importância do livro infantil e da leitura, que é responsável por desenvolver vários aspectos importantes para o aprendizado na infância. A data também é uma homenagem ao escritor Monteiro Lobato, pois esse é o dia do nascimento do autor que é considerado o pai da literatura infantil brasileira.