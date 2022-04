Publicado 16/04/2022 17:13

A Prefeitura Municipal de Nova Friburgo, através da Secretaria Municipal de Turismo e Marketing, realizará o WORKSHOP com o objetivo de promover capacitação para o trade turístico, o WORKSHOP contará com palestras dentro das temáticas de Turismo, Hospitalidade, Atendimento, Criatividade, Tecnologia, Inovação e Sustentabilidade.

“O evento é de fundamental importância para os profissionais de Turismo do Município, sobretudo neste momento de retomada, quanto mais capacitados estivermos melhor atenderemos os nossos turistas, o alvo é a excelência,” destaca o Secretário de Turismo e Marketing, Renan Alves.

O evento ocorrerá nos dias 26 e 27 de abril de 2022, das 15 h às 19 h, no Auditório da Estácio Friburgo, universidade localizada no bairro Braunes. A realização do evento é fruto de uma parceria com a: ACIANF, Circuito Amparo de Turismo Rural, Ecomodas, Espaço ARP, Estácio Friburgo, Reserva Caiuá, SEBRAE e TV ZOOM.