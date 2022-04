Vacinação infantil na próxima 4f e 5f - Divulgação

Publicado 12/04/2022 11:47

Já no dia 14, a imunização será realizada com a Pfizer pediátrica para todos os menores com 5 a 11 anos.

A Secretaria Municipal de Saúde dará prosseguimento na vacinação contra a covid-19 na próxima semana para todas as faixas etárias.



A quarta dose continuará sendo oferecida para os idosos com mais de 80 anos, que já completaram quatro meses da terceira aplicação, na terça-feira, 12. Ainda nesse dia, a terceira dose também será oferecida para todos os grupos no município. Além da repescagem de segunda dose com a Coronavac e Janssen.

"A Secretaria Municipal de Saúde está aguardando envio de doses da Pfizer adulto e da Astrazeneca para a cidade para que possamos ampliar a vacinação de segunda dose com esses imunizantes", comentou a secretária municipal de Saúde, Nicole Cipriano.