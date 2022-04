Campanha de vacinação de idosos em Nova Friburgo começa esta semana - Divulgação

Publicado 11/04/2022 07:10

A vacina será aplicada de segunda a sexta-feira, das 9h às 15h, nas Unidades Básicas de Saúde (UBS) de Conselheiro Paulino, Olaria, São Geraldo e na Universidade Estadual do Rio de Janeiro (Uerj), que fica na Lagoinha. Na quarta-feira, das 9h às 13h, nas Estratégias de Saúde da Família (ESF) do Cordoeira, Varginha, Nova Suíça, Amparo, Olaria (I, II e III), Riograndina, Campo do Coelho, Centenário, São Lourenço, Conquista, Lumiar, São Pedro da Serra, Mury, Stucky e Vargem Alta.



Os idosos com mais de 80 anos - já atendidos na primeira fase da campanha -, e que ainda desejarem receber as doses da covid-19 e da influenza no mesmo dia, poderão ir à alguma UBS na terça-feira ou em uma ESF na quarta-feira.