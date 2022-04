Publicado 09/04/2022 20:54

Campanha de arrecadação de material reciclado para casinhas de animais de rua Divulgação

A Prefeitura de Nova Friburgo, por meio da Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Desenvolvimento Urbano Sustentável e da Subsecretaria do Bem-Estar Animal (Ssubea), está desenvolvendo uma campanha que visa à arrecadação de cobertas, tipo peleja, garrafas plásticas (pet) e papelão para confecção de casinhas para animais de rua. O objetivo é aquecer os animais e proteger das baixas temperaturas que já são registradas no outono friburguense. Doações de ração também são aceitas em qualquer época do ano.



De acordo com a subsecretária da Ssubea, Elisângela Rodrigues, a campanha foi iniciada no dia 29 de março passado e segue até o dia 31 de maio próximo. Serão beneficiados animais de rua, principalmente cães. O próprio pessoal da Ssubea vai construir as casinhas que serão dispostas em pontos estratégicos da cidade.