Clínica Santa Lúcia passa por processo de desinstitucionalizaçãoO DIA

Publicado 02/04/2022 18:57

A medida de desinstitucionalização foi recomendação do Ministério Público realizada no início de 2021. Desde então, a Secretaria Municipal de Saúde, através da Gerência de Saúde Mental, vem se preparando para que ocorra uma a integração segura e eficiente na unidade.



Em junho do ano passado, junto com o Centro Universitário da Serra dos Órgãos, a UNIFESO, a gestão realizou uma avaliação psicossocial dos pacientes para que os profissionais da Secretaria de Saúde tivessem ciência sobre cada interno e seu histórico. Em novembro, aconteceu a primeira alta da Clínica, após a entrada da Prefeitura, começando a desinstitucionalização na prática.



Cabe ressaltar que essa medida é uma atividade social complexa, que leva anos para ser totalmente aplicada. Esse é um processo que visa modificar a forma de organização das instituições psiquiátricas, criando estruturas que venham substituí-las, como, por exemplo, as Residências Terapêuticas, a Prefeitura já está trabalhando para implementá-las.



Antes disso, a Secretaria Municipal de Saúde estará focada em estruturar e equipar melhor os Centros de Atenção Psicossocial (CAPs). Em Nova Friburgo existem centros como o CAPSi, com assistência infantil, CAPs AD, para reabilitação e tratamento de usuários de drogas e álcool e o CAPs 3, com atendimento 24 horas. Este último será transferido para um ambiente mais propício, estando assim, temporariamente, paralisado para que a mudança seja realizada.



A pasta também se preparou para a ingressão efetiva na Clínica, com a abertura de processos para aquisição de itens essenciais como comida, água, produtos de limpeza, material de higiene, material médico e medicamentos. O diálogo com as famílias e os funcionários também foi realizado pela secretária de Saúde, Nicole Cipriano, que disse que o objetivo neste momento é acolher os parentes e os internos da unidade.



Na segunda-feira, 28, teve início a transição administrativa na Clínica para que a rotina do local e dos assistidos fosse passada à nova gestão, que deve assumir interinamente no próximo dia 04 de abril, conforme a minuta do decreto do Executivo municipal, que agora, terá a responsabilidade de gerir o Santa Lúcia e cuidar dos pacientes.