Publicado 31/03/2022 23:11

Ele cita como uma das mais importantes a inclusão de Nova Friburgo no Tratamento Tributário Especial, aprovada na Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro (Alerj) na semana anterior. Essa medida permite a redução da alíquota de ICMS para estabelecimentos industriais de 18% para 2%.



Esse é um grande incentivo para a manutenção das indústrias em Nova Friburgo, que, além de atrair novos investidores, gera emprego e desenvolvimento econômico para o município. Johnny Maycon afirma que o governo do estado já reservou cerca de R$ 120 milhões para investir em condomínios industriais e há previsão para que Nova Friburgo também receba este presente do estado.



Além desse avanço, outra novidade anunciada foi a inclusão de Nova Friburgo - com mais 12 municípios do Estado do Rio de Janeiro - à Agência de Desenvolvimento, onde haverá representantes de órgãos do estado para facilitar, simplificar e acelerar os trâmites dos contribuintes.



A Secretaria Estadual de Desenvolvimento Econômico está desenvolvendo um programa que formará equipes de agentes de desenvolvimento espalhadas por todo o estado, com capacitações frequentes para os integrantes. “Com esses agentes de desenvolvimento qualificados conseguiremos avançar de forma equilibrada e consistente”, disse o prefeito.