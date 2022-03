Com o objetivo de conscientizar sobre vacinação infantil, Nova Friburgo começa campanha nesta terça-feira, 29 - Divulgação

Com o objetivo de conscientizar sobre vacinação infantil, Nova Friburgo começa campanha nesta terça-feira, 29Divulgação

Publicado 29/03/2022 22:44

A Prefeitura, através da Secretaria Municipal de Saúde, em parceria com as pastas de Educação e Assistência Social, preparou ações de conscientização sobre a importância da vacinação infantil em Nova Friburgo.



O objetivo é reforçar aos responsáveis a necessidade das cadernetas das crianças e adolescentes estarem atualizadas com os imunizantes necessários para o crescimento saudável, como por exemplo, a poliomielite, sarampo e BCG. E agora, com a vacinação contra a Covid-19 sendo oferecida em todo o país e no município, a atividade também servirá para esclarecer as questões sobre a imunização e estimular a aplicação da vacina na cidade.



Reunião foi realizada entre a Coordenação de Imunização, Coordenação do Programa Saúde na Escola (PSE), Gerência de Promoção em Saúde, representantes das escolas municipais e as coordenações do Centro de Referência de Assistência Social (Cras) para propagar as informações corretas e orientações sobre a vacina pediátrica contra Covid-19.



Além disso, na Semana da Saúde na Escola, as equipes das Estratégias de Saúde da Família (ESFs) irão até às unidades escolares para um diálogo democrático e técnico sobre a importância da imunização em geral, desfazendo as fakes news (notícias falsas) e tirando dúvidas dos pais e responsáveis. Obedecendo às dinâmicas escolares e a liberdade de opinião, as rodas de conversa serão realizadas ao final das aulas para quem desejar participar.



Essa é uma ação de estímulo para aumentar a cobertura vacinal na faixa etária de cinco a 11 anos em Nova Friburgo que ainda é considerada baixa pela Secretaria Municipal de Saúde, que vem traçando estratégias para aumentar o número de vacinados. E, assim, cumprir as recomendações da Defensoria e do Ministério Público que visam o mesmo objetivo, que é aumentar a imunização dos menores no município.