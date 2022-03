Testagem para Covid-19 muda de Lumiar para Suspiro - Divulgação

Publicado 24/03/2022 00:33



A partir da próxima segunda-feira, 28, a testagem de detecção para Covid-19 em Lumiar estará suspensa, devido à baixa procura por testes que vem sendo notada pela Secretaria Municipal de Saúde em toda cidade, assim como, no 5ª distrito de Nova Friburgo.



Nas últimas três semanas, a média de atendimento em Lumiar foi de 8 pessoas por dia. Já em fevereiro, a média estava em 73 testes por dia. Além disso, o município já ultrapassa 96% da população considerada alvo com as duas doses da vacina contra Covid-19, sendo assim, um momento considerado seguro para tal decisão.



O local de testagem foi implementado pela Prefeitura em janeiro, quando houve um aumento de casos. Caso haja alguma eventualidade que exija a reabertura do espaço, a gestão não medirá esforços para ampliar a assistência novamente.



Agora, a equipe de saúde da Estratégia de Saúde da Família retomará normalmente às atividades de rotina na unidade às segundas-feiras pela manhã. Quem estiver com sintomas do coronavírus poderá realizar o teste no laboratório da Policlínica Dr. Silvio Henrique Braune, no Suspiro, de segunda a sexta-feira. Todos dias, exceto terça-feira, a testagem será realizada das 8h ás 16h. Às terças-feiras, o funcionamento será de 10h às 16h porque, no início da manhã, as equipes fazem a coleta de carga viral.