Crianças entre 5 e11 anos, que ainda não se vacinaram, recebem primeira dose da Pfizer a partir de hoje em Nova FriburgoDivulgação

Publicado 17/03/2022 08:32





Com o recebimento de novas doses da Pfizer pediátrica, será ofertada a primeira dose para as crianças dessa faixa etária que ainda não se vacinaram. Além disso, também será realizada a campanha de segunda dose para esse grupo. Todos com 5 a 11 anos que receberam a Pfizer há oito semanas e estão com a dose marcada poderão receber a segunda aplicação na quinta.



A vacinação acontecerá das 9h às 15h, no Ginásio Poliesportivo Alberto da Rosa Pinheiro, em Conselheiro Paulino; Posto Dr. Tunney Kassuga, em Olaria; Ginásio Poliesportivo João Antunes Nogueira (Bieca), no Cordoeira; Universidade Estadual do Rio de Janeiro (Uerj), na Lagoinha; e na UBS/ESF de São Geraldo. E das 9h às 13h nas Estratégias de Saúde da Família de Mury e Amparo.



É preciso ter em mãos as documentações necessárias, como, CPF, cartão do SUS e a carteirinha de vacinação infantil.