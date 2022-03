Encontro Nacional sobre Acolhimento Familiar - Câmara dos Deputados

Encontro Nacional sobre Acolhimento Familiar Câmara dos Deputados

Publicado 15/03/2022 07:07





Hoje, terça-feira, 15, e quarta-feira, 16, das 9h às 13h, os servidores da Secretaria de Assistência Social vão participar do Encontro Nacional sobre Acolhimento Familiar. O evento acontecerá de forma virtual e será exibido de forma aberta pelos canais do Youtube, sem necessidade de inscrição prévia. O evento também é aberto ao público.



O encontro terá informações e discussões com especialistas sobre a importância do Serviço de Acolhimento em Família Acolhedora (SFA), um serviço do Sistema Único de Assistência Social (Suas) que organiza o acolhimento temporário em residências de famílias acolhedoras previamente selecionadas e capacitadas, para atendimento às crianças e aos adolescentes afastados de suas famílias por meio de medida protetiva, até que seja viabilizado o retorno ao convívio com a família de origem ou, na sua impossibilidade, encaminhamento para adoção.



O SFA propicia um atendimento em ambiente familiar, com afeto e atenção individualizada, fatores essenciais para o desenvolvimento saudável de crianças e adolescentes. O evento será transmitido pelo YouTube do Ministério da Cidadania e da Rede Suas, e contará com o lançamento do Guia de Acolhimento Familiar, fruto da cooperação entre Governo Federal, Secretaria Nacional de Assistência Social e Sociedade Civil, por meio da Coalizão pelo Acolhimento em Família Acolhedora.



Aqueles que desejarem receber uma declaração de participação devem realizar a inscrição prévia, através deste link https://acolhimentofamiliar2022.com.br/inscricao e para acompanhar o evento basta acessar este link https://www.youtube.com/channel/UC8YkP1rpSiNbyO0psEDB4CQ.