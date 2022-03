Programação especial no mês da mulher em Nova Friburgo - Divulgação

Publicado 04/03/2022 22:28

Na próxima terça-feira (8/03) é celebrado o Dia Internacional da Mulher. Em Nova Friburgo, durante todo mês de março, a Secretaria de Assistência Social, Direitos Humanos, Trabalho e Políticas Públicas para Juventude vai promover uma extensa programação especial voltada para as mulheres e, na data, a Secretaria de Cultura promove o projeto “Vozes Femininas”, que com como objetivo dar voz e enaltecer as artistas do município.

O tema das ações planejadas pela Assistência Social é "Violência Contra a Mulher Nova Friburgo Mete a Colher - Mulheres Friburguenses em Ação: Não se cale". Na próxima terça-feira, das 9h às 17h, funcionárias do Centro de Referência da Mulher (Crem) ficarão na entrada da antiga Rodoviária Leopoldina, no Centro, para divulgar os serviços da pasta, órgão, entregar informativos a respeito do trabalho realizado no município e tirar dúvidas.

Ainda na terça-feira, às 14h, na sede do Crem, que fica na Avenida Alberto Braune, 223, haverá uma roda de conversa aberta ao público. Simultaneamente, o Crem vai realizar a Semana de Acolhimento para as usuárias do órgão. A ação vai acontecer entre os dias 8 e 11 de março. E a partir da segunda quinzena do mês, o Crem vai promover rodas de conversa cujo tema central será "Violência Doméstica".

Por meio da Secretaria de Cultura, acontece na terça-feira, na Estação Livre, no Centro, das 9h às 17h, o projeto “Vozes Femininas”. O evento é aberto ao público e terá atividades com diversas representações artísticas como artes plásticas, dança, música, artesanato, e uma homenagem para mulheres.

As ações foram planejadas com o intuito contribuir para a autoestima, empoderamento e liderança feminina. Na abertura, será oferecido um café da manhã. Ao longo do dia, também estão previstas as prestações de serviços gratuitos como aferição de pressão arterial e glicose, massagem relaxante, corte de cabelo e escova e design de sobrancelhas, numa parceria com o Senac e Sincomércio.

O evento terá ainda muita cultura, com exposições das artistas plásticas: Carla Moss, Thais Morete, Elis Pinto, Nivea Semprini, Martina Carvalho, Nicole Lumiere e Chris Salomão. Mostra de artesanato da Casa do Artesão, exposição das floristas do Amparo e Projeto Mulher Rural, apresentação de dança do Studio 3 Escola de Dança, com uma coreografia especial para a data. As apresentações musicais serão com a DJ Bruna Petribú e a banda As Fulanas. Para as crianças haverá espaço kids e oficina de desenho e artesanato com os professores da Oficina Escola de Artes. Serão distribuídas 300 rosas durante o evento.