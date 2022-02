Avenida Alberto Braune, no centro de Nova Friburgo - Paula Valviesse

Publicado 27/02/2022 18:31

As lojas de Nova Friburgo e dos municípios da região estão autorizadas a funcionar no feriado de terça-feira de carnaval, 1º de março. O acordo firmado entre o Sindicato do Comércio Varejista (Sincomércio) e o Sindicato dos Empregados no Comércio permite que as empresas que quiserem abrir formalizem, junto aos dois sindicatos, o termo de adesão à convenção coletiva da categoria.

“Embora sem festejos de carnaval, que acontecerão em maio, mês de aniversário da cidade, a terça-feira faz parte do calendário anual de feriados. Por isso as empresas precisam aderir ao nosso instrumento coletivo, que contém cláusula sobre o assunto”, esclarece Braulio Rezende, presidente do Sincomércio e também da Câmara de Dirigentes Lojistas (CDL) de Nova Friburgo.

Braulio ressalta que as lojas estão liberadas, ainda, a cumprir expediente normal na segunda-feira, 28 de fevereiro, e na Quarta-Feira de Cinzas, 2 de março. Ele ainda reitera que a abertura das lojas em feriados consta da convenção como facultativa, não impositiva, assim como a extensão do horário perto dos dias das Mães, dos Namorados, dos Pais, das Crianças e do Natal. Ambas as medidas pretendem dar opção aos empresários para decidirem o melhor para seus negócios.