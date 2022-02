Prefeitura de Nova Friburgo - Paula Valviesse

Publicado 24/02/2022 17:30

Decreto foi publicado nesta quarta-feira, 23, no Diário Oficial e já está em vigor 1.341/2022, que atualiza as regras das atividades no município. A nova publicação mantém algumas especificações, como a permissão para bares e restaurantes funcionarem com 90% da capacidade e para as hospedagens com 100% da capacidade de reserva, e ainda acaba com as restrições anteriores para a realização de festas e eventos.

A atualização anterior das regras foi publicada no dia 13 de janeiro. Nela constava a permissão para eventos, mas com capacidade reduzida de 50% e limite máximo de público de 300 pessoas.

O uso de máscara continua obrigatório no município, assim como as determinações de que os estabelecimentos, clubes, salões e academias continuem oferecendo álcool 70% e, sempre que possível, local para lavagem das mãos e que seja mantido um distanciamento social de no mínimo um metro entre as pessoas em geral e de 1,5 metros, entre mesas.