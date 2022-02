Deslizamento na Rua Manoel Alexandre de Moura, que liga os bairros Catarcione e Varginha - Reprodução Internet

Publicado 22/02/2022 17:49

Com risco geológico muito alto e risco hidrológico alto, a Defesa Civil de Nova Friburgo acionou as sirenes do sistema de alerta de risco dos bairros Catarcione e Cordoeira no fim da tarde desta segunda-feira (21/02), como medida de prevenção. Apesar do maior volume de chuva ter sido registrado nestes dois bairros, não ocorreram acidentes e os moradores foram autorizados a retornar logo no início da noite.

De acordo com a Defesa Civil, nas últimas 24 horas foi registrada no município uma média de 17,12mm de chuva. Já no Catarcione e no Cordoeira o registro foi de 93mm e 88mm, respectivamente.

O volume de chuva em poucas horas acabou gerando alguns transtornos na cidade. Ao todo, a Defesa Civil realizou 19 vistorias da tarde de segunda-feira, 21, até a manhã desta terça-feira, 22, a maioria delas preventivas. Dessas, seis foram emergenciais, sendo um deslizamento de barreira no distrito de Amparo; o desabamento de um muro na Rua Mac Niven, no Centro; três deslizamentos de barreira no Parque Dom João VI; e um deslizamento de barreira no bairro Catarcione.

Esta última ocorrência, registrada na Rua Manoel Alexandre de Moura, que liga os bairros Catarcione e Varginha, acabou interditando totalmente o trânsito de veículos. Equipes da Defesa Civil, Secretaria de Serviços Públicos, Secretaria de Obras e Guarda Municipal estiveram no local para iniciar a limpeza da pista, que já foi desobstruída. A expectativa é de que o trânsito seja novamente liberado ao tráfego de veículos ainda nesta terça-feira.

Com previsão de chuva moderada a forte a partir da tarde desta terça-feira, 22, o município segue em estágio de Atenção, havendo previsão de ocorrência de deslizamentos de taludes/encostas naturais e artificiais em razão das chuvas. Em casos de emergências, a Defesa Civil de Nova Friburgo pode ser acionada pelo telefone 199.