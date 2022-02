Praça das Colônias, no centro de Nova Friburgo, foi adequada para realização de testes de Covid-19 - Divulgação

Publicado 23/02/2022 17:59

Com uma queda na procura por testes de Covid-19, que vem sendo percebida desde a primeira semana deste mês, Nova Friburgo registrou nesta terça-feira (22/02) o quantitativo mais baixo de casos positivos, dos 141 testes realizados, apenas 21 tiveram resultado positivo.

No início do mês, uma análise realizada pela Secretaria de Saúde já havia mostrado que o município estava no início da queda da positividade, após o momento de alto contágio da doença nos primeiros dias de janeiro.

Com isso, a Secretaria reduziu os locais de testagem. Agora estão em funcionamento os centros de triagem da Via Expressa, em Olaria, e da Praça das Colônias, no Suspiro, das 8h às 17h, com distribuição de fichas até as 15h30. Além disso, continua sendo realizada a testagem em Lumiar, na Associação Rural, mas agora apenas às segundas-feiras, das 8h às 12h.

Atualmente Nova Friburgo registra um total de 26.367 casos positivos e 909 mortes pela doença. O Hospital Municipal Raul Sertã apresenta taxa de ocupação na UTI de 20%, com dois dos 10 leitos ocupados, e na enfermaria de 70%, com 21 dos 44 leitos com pacientes.