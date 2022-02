Praça do pedágio na RJ-116 - Divulgação

Praça do pedágio na RJ-116Divulgação

Publicado 25/02/2022 15:53

Apesar do cancelamento das festa de Carnaval em todos os municípios da extensão de concessão da RJ-116, que vai de Itaboraí a Macuco, passando por Nova Friburgo, a concessionária Rota 116 S/A, responsável pela administração da rodovia, estima que cerca de 100 mil veículos devem passar pelas quatro praças de pedágio.

Com isso, foi montado um esquema especial, iniciado nesta sexta-feira (25/02) e que vai vigorar até as 12h da Quarta-Feira de Cinzas (02/03). Equipes da concessionária estarão atuando em pontos estratégicos, 24 horas por dia, para atender aos motoristas que seguem em direção às cidades da Região Serrana e Centro-Norte do Estado.