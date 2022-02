Drogas estavam enterradas em uma área de mata na Chácara do Paraíso - Divulgação

Publicado 25/02/2022 21:09

Nesta quinta-feira (24/02), os policiais militares do Serviço Reservado, do 11º Batalhão de Polícia MIlitar (BPM), de Nova Friburgo, localizaram uma carga de drogas, que estava enterrada em uma área de mata, na Rua das Conquistas, na Chácara do Paraíso. Na ação foram apreendidas 1.617 unidades de maconha e 100 unidades de cocaína.

Também nesta quinta-feira, os PMs do Setor Alfa foram acionados para uma ocorrência de incêndio criminoso, em uma residência na Rua Rio Doce, no Jardinlândia. No local, os policiais fizeram contato com uma mulher, que informou ser proprietária do imóvel e que o crime havia sido cometido pelo seu ex-companheiro, um homem de 33 anos.

Outras testemunhas confirmaram ter visto o homem no local. A Patrulha Maria da Penha foi acionada e conseguiu localizar e prender o suspeito em uma área de mata, próximo à residência.