Produtos apreeendidos com a suspeita no momento da prisão em flagrante - Divulgação/ 151DP

Publicado 28/02/2022 12:22

Os policiais civis da 151ª Delegacia de Polícia de Nova Friburgo prenderam em flagrante uma mulher pelo crime de estelionato, na sexta-feira (25/02). Ela foi abordada em um estabelecimento comercial na Rua Monte Líbano, no Centro, após uma das vítimas registrar a ocorrência, que permitiu que as equipes da delegacia identificassem rapidamente a autora do crime.

Segundo a 151ª DP, a mulher teria adquirido bebidas alcoólicas e jóias através de fraudes nos pagamentos efetuados nas modalidades PIX e TED (transferência eletrônica). Ainda de acordo com a Polícia Civil, ela se apresentava para as vítimas como Delegada de Polícia ou agente da Polícia Federal, como forma de transmitir credibilidade na sua intenção de pagamento.

Ela foi presa com o material adquirido através dos golpes com valor total de R$ 13,5 mil. A mulher foi encaminhada para a 151ª DP e o material foi apreendido.