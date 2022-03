Equipe de saúde de Nova Friburgo participa de treinamento para o atendimento ao idoso no município - Divulgação PMNF

Equipe de saúde de Nova Friburgo participa de treinamento para o atendimento ao idoso no municípioDivulgação PMNF

Publicado 10/03/2022 16:17 | Atualizado 10/03/2022 18:23





A Secretaria Municipal de Saúde de Nova Friburgo realizou hoje, quinta-feira, 10 de março, curso de capacitação para enfermeiros e técnicos de enfermagem do município.

A capacitação foi realizada pela Coordenação de Saúde ao Idoso e da Área Técnica de Saúde da Pessoa Idosa, em parceria com a Gerência de Proteção Especial Básica, apoiados pelos coordenadores do Centro de Referência da Assistência Social (Cras) e o Centro de Referência Especializado de Assistência Social (Creas).



A ideia do encontro foi promover o debate sobre os cuidados com a pessoa idosa, desde a recepção, passando pelo tratamento e condução do atendimento ao idoso, através da construção do fluxo com os vários setores do governo municipal, em especial com a Secretaria de Assistência Social e seus equipamentos.