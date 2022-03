Reunião entre secretária municipal de saúde, gerente de saúde mental e servidores da rede municipal para debater questões técnicas e de gestão - Divulgação

Publicado 17/03/2022 11:34



Na manhã da última quarta-feira, 16, aconteceu uma reunião da secretária municipal de Saúde, Nicole Cipriano, e do gerente de Saúde Mental, Felippe Shenquel, com os servidores que trabalham na rede de Nova Friburgo.

O encontro contou com a presença dos funcionários e das coordenadoras dos Centros de Atenção Psicossocial (CAPS), Katya Lisboa; do infantil, Sandia Tozzato; do Caps III, Claudia Mafra, e do CAPS AD. O objetivo principal foi debater questões técnicas e de gestão dos dispositivos e expor os próximos passos da saúde mental do município.

Servidores municipais reunidos com representantes da saúde mental Divulgação

Outro assunto abordado foi a Clínica Santa Lúcia que está em processo de desinstitucionalização. A partir do dia 28 deste mês será concretizado e executado o processo de transição da coordenação da unidade, que será assumida pela Prefeitura interinamente no início de abril.

Outro assunto abordado foi a Clínica Santa Lúcia que está em processo de desinstitucionalização. A partir do dia 28 deste mês será concretizado e executado o processo de transição da coordenação da unidade, que será assumida pela Prefeitura interinamente no início de abril.

A Secretaria Municipal de Saúde se preparou para a ingressão efetiva na Clínica, com a abertura de processos para aquisição de itens essenciais como comida, água, produtos de limpeza, material de higiene, material médico e medicamentos. Além disso, a pasta está dialogando com as partes que são afetadas diretamente com o processo de desinstitucionalização, como os familiares, que terão uma reunião com a Secretária de Saúde nos próximos dias.



Nicole disse que considera que a gestão está apta para este momento: ‘’Estamos trabalhando há um ano na Clínica para que haja uma troca de gestão segura, eficiente e sem danos a qualquer paciente, funcionário ou familiar. Junto do Felippe Shenquel, estaremos em abril à frente do Santa Lúcia, oferecendo um serviço de saúde mental aos cidadãos que precisarem do nosso apoio’’.