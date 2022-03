Nova Friburgo realiza manutenção de semáforos e faixas de pedestre - Divulgação

Publicado 17/03/2022 09:55





Com o objetivo de melhorar as condições do trânsito tanto para motoristas quanto para pedestres, a Prefeitura de Nova Friburgo, por meio da Secretaria Municipal de Ordem e Mobilidade Urbana (Smomu), tem promovido a revitalização de faixas de pedestres e a manutenção dos sinais por toda a cidade. Seguindo o trabalho contínuo de revitalização de faixas de pedestres, a Smomu concluiu no período de 9 a 15 de março, no distrito de Conselheiro Paulino, todas as faixas ao redor da Praça Lafayette Bravo Filho e de seu principal acesso, a Rua João Alberto Knust, proveniente da Avenida Governador Roberto Silveira.

Demarcação de vagas reservadas fazem parte do projeto de manutenção da Prefeitura Divulgação

Na oportunidade também foram revitalizadas duas vagas reservadas, sendo uma de curta duração e outra de idoso. De acordo com o secretário da Smomu, o trabalho se estenderá aos demais bairros e ao Centro.

A equipe de sinalização horizontal da Smomu também realizou a revitalização de mais faixas de pedestres, dessa vez no bairro São Geraldo. E com esses serviços, Fabrício envia um recado aos motoristas: “Quando estiver na condução de um veículo e notar a intenção de algum pedestre atravessar, dê prioridade a ele”, enfatiza.

Semáforos de Nova Friburgo recebem manutenção Divulgação

Já a equipe de sinalização semafórica da Smomu realiza cotidianamente manutenções preventivas em diversos pontos do chamado parque semafórico da cidade. Além disso, também são solucionadas as panes que ocorrem. O serviço emergencial funciona 24 horas para garantir a segurança dos usuários das vias. "Temos empenhado esforços para que o tempo de resposta (chegada ao local) seja o menor possível", comenta o secretário.



“Quando se deparar com semáforo inoperante ou no piscante, adote as seguintes medidas de precaução: reduza a velocidade, caso necessário, dê a preferência de acordo com o tipo de via em que está circulando, na seguinte ordem: a quem estiver circulando por rodovia (quando apenas um fluxo for esse tipo de via), quem estiver circulando por rotatória e a quem vier à sua direita, nas demais hipóteses”.

Fabrício Medeiros diz que sempre que possível, a Smomu deve ser avisada a respeito de defeitos através do telefone (22) 2526-9262, de segunda a sexta-feira, das 9h às 17h, ou pelo número 153, que funciona 24 horas, todos os dias. “Isso acelera a ciência sobre o problema, reduzindo o tempo para o acionamento da equipe”, concluiu.