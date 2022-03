Cevest abre inscrições em Nova Friburgo para cursos de moda e costura - Via cursos

O Centro de Formação Profissional e Transferência de Tecnologia para Indústria do Vestuário (Cevest), setor da Secretaria Municipal de Ciência, Tecnologia, Inovação e Educação Profissionalizante e Superior da Prefeitura de Nova Friburgo, está abrindo novas turmas para os cursos de moda e costura, com objetivo de qualificar alunos para esse mercado. Mais de 22 mil profissionais já foram formados pelo Cevest nos seus cursos, que são gratuitos.



José Loyola Bechara e Elberth Heringer, secretário e subsecretário de Ciência e Tecnologia, respectivamente, estão dando continuidade aos cursos que já atendem à demanda das empresas da cidade, como os de corte industrial e costura plana - que são os mais procurados -, além de modelagem plana, modelagem íntima, modelagem fitness, modelagem modinha, controle da qualidade, artesanato com reciclagem, artesanato com aparas, bolsas e ecobags e técnicas indianas.



Novos cursos também estão sendo oferecidos como os de desenho de moda, criação e desenvolvimento de coleção, história do vestuário e ilustração para desenho de moda. “Contribuindo assim para o fortalecimento do polo de moda íntima de Nova Friburgo”, salientam Loyola e Heringer.

O Cevest tem turmas nos horários das 8h às 12h, 13h às 17h e 18h às 22h. As pessoas interessadas podem se inscrever comparecendo à Secretaria de Ciência e Tecnologia, que tem sua sede na Avenida Alberto Braune, 223, no segundo piso da antiga Rodoviária Leopoldina, ao lado da prefeitura.

Inscrições e condições para participar dos cursos



As inscrições também são feitas através do site cevest.pmnf.rj.gov.br ou através do telefone (22) 2525-9145. A idade mínima exigida é de 16 anos. “Com a preocupante taxa de desemprego temos o objetivo de qualificar o profissional de maneira adequada para o mercado de trabalho”, concluem José Loyola e Elberth Heringer.



Para cursar, deverá ser feito um cadastro neste site, selecionando os cursos desejados, assim como o período (manhã, tarde ou noite) que tenha disponível.

Conforme forem sendo oferecidas as turmas, os alunos selecionados serão convocados por e-mail. Os critérios para a seleção dos alunos são:



1- Ser beneficiário do programa Bolsa Família;

2- Estar cadastrado em algum programa de assistência social;

3- Portador de necessidades especiais;

4- Estar desempregado;

5- Ter filhos