Exposição "Às margens do Oceano Cósmico: Pioneer 10 - 50 anos" começou terça-feira, 17, no Planetário de Nova Friburgo - Divulgação

Exposição "Às margens do Oceano Cósmico: Pioneer 10 - 50 anos" começou terça-feira, 17, no Planetário de Nova FriburgoDivulgação

Publicado 21/03/2022 15:08



O Planetário de Nova Friburgo, de responsabilidade da Secretaria Municipal de Educação da Prefeitura de Nova Friburgo, iniciada a partir do dia 18 de março, sexta-feira, a exposição "Às margens do Oceano Cósmico: Pioneer 10 - 50 anos" e contará com apresentação de banners, palestras e mostra de vídeos.



Na terça-feira, dia 22, às 18h, a mostra de vídeo acontece com a divulgação do documentário sobre a sonda Pionner 10. A palestra será no dia 29, também numa terça-feira, às 18h, com Reinaldo Ivanicska, sobre o lançamento da sonda em 1972, seu pioneirismo e sua importância para a história da astronomia. Reforçando a necessidade de agendamento para acompanhar a programação.



Interessados devem agendar a visitação pelo telefone (22) 99213-3790. O horário de funcionamento é às quartas e sextas-feiras, das 9h às 12h20, e segundas-feiras, das 13h às 17h. Visando os alunos da EJA (Educação de Jovens e Adultos), na terça e quarta-feira, o espaço também pode ser visitado das 18h às 20h30.