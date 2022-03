Raul Sertã começou a receber farmácia complementar a partir da última quinta-feira, dia 17 - Divulgação

Publicado 21/03/2022





A farmácia complementar possui itens que não são considerados padrões na rede municipal de saúde. Agora, com a mudança, haverá mais acessibilidade para as pessoas que possuem um mandado judicial para a retirada dos medicamentos e insumos.A farmácia ficava no Posto de Saúde Dr. Tunney Kassuga, em Olaria.