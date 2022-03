Escola Estadual Municipalizada Henrique Carlos Heckert tem obra de reforma concluída - Divulgação

Escola Estadual Municipalizada Henrique Carlos Heckert tem obra de reforma concluídaDivulgação

Publicado 28/03/2022 20:21

A Prefeitura de Nova Friburgo concluiu no início do mês de março uma breve reforma na Escola Estadual Municipalizada Henrique Carlos Heckert, no Alto do Schuenck. A unidade passou por algumas intervenções estruturais, adaptações e obras de acabamento, como emboço das paredes internas e externas e pintura, como também a reforma do piso da cozinha que se encontrava afundando. O espaço ficou muito mais acolhedor e digno para receber os estudantes e toda a comunidade escolar.



A diretora da unidade, Cinthia Cabral, comentou, com gratidão, o trabalho de melhoria realizado na unidade e a importância da unidade para a comunidade rural. "Essa escola tem mais de 50 anos e há muito tempo não passava por uma reforma. Toda a escola foi reformada, dá para perceber que é outro ambiente e a comunidade ficou muito satisfeita. [...] O principal, no meu modo de ver, é a função da escola da zona rural. As comunidades rurais têm como referência a unidade escolar, como se fosse o centro de referência. E com a reforma da escola, a comunidade pode utilizá-la para eventos, associação. [...] Foi um passo muito importante para a comunidade. Agradeço muito em nome dos meus funcionários, da comunidade, dos meus pequenos, porque é algo que a gente desejava muito e que a gente conseguiu".



Fabiana Carvalho Cunha, mãe de um dos alunos da unidade, comentou a situação de abandono de anos da unidade. "Estava precisando muito e o colégio estava meio abandonado. Foram anos assim. Agora as crianças não precisam mais se deslocar para outras escolas, temos esta que é bem mais perto e está bem melhor".



Outra mãe de aluno, Fernanda Soares, também falou sobre o estado que a unidade se encontrava. "Estava precisando muito, estava caindo as coisas e se não fosse a reforma talvez a gente perderia o prédio, correndo até o risco de acontecer algum acidente com uma criança. Então, gostei muito, ficou muito boa a reforma. Foi uma transformação que a gente não esperava. Agradeço muito".