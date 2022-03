Asfaltamento na estrada Lumiar-São Pedro da Serra em fase de conclusão - Divulgação

Asfaltamento na estrada Lumiar-São Pedro da Serra em fase de conclusãoDivulgação

Publicado 28/03/2022 19:08



Após dois meses do início do recapeamento asfáltico na Estrada Constância Heringer, que liga Lumiar a São Pedro da Serra, a obra chega na fase de conclusão. O trecho que liga os dois distritos já recebeu a pintura da sinalização horizontal e agora, o programa “Asfalto Presente” está finalizando o asfaltamento em outra área do distrito de Lumiar, a Rua Moacyr K. Brust, que dá acesso à RJ 142, a estrada Serra-Mar.



O programa “Asfalto Presente”, voltado para a repavimentação dos bairros de Nova Friburgo, é resultado do convênio da Prefeitura com o Governo do Estado do Rio de Janeiro, por meio da Secretaria das Cidades.

O asfalto quente utilizado nesta obra é produzido na Usina de Asfalto do município, com insumos enviados pelo Governo do Estado. Esta é mais uma etapa do programa, que já contemplou os Parques D. João VI e Imperial. A previsão é de que a próxima localidade a ser atendida seja a Fazenda da Laje, no distrito de Conselheiro Paulino.