Atendimento em Saúde Mental nesta terça-feira no 5º Distrito - Divulgação

Publicado 28/03/2022 19:49

Nesta terça-feira, 29, o programa Psiquiatria Itinerante, que leva o atendimento com um psiquiatra para distritos afastados do centro de Nova Friburgo, será realizado pela Secretaria Municipal de Saúde em Lumiar.



A assistência será oferecida no 5° distrito a partir das 14h, na Estratégia de Saúde da Família local, para os pacientes que já possuem encaminhamento para atendimento psiquiátrico após a consulta com um médico clínico geral.



Nas últimas semanas, as atividades foram realizadas em Amparo, Mury e Campo do Coelho. Além disso, cabe ressaltar que a rede de saúde mental no município foi ampliada. Sendo assim, o serviço também é oferecido nas Unidades Básicas de Saúde (Suspiro, Olaria, Conselheiro Paulino, Cordoeira e São Geraldo).