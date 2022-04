Nova Friburgo realiza testagem rápida de sífilis e HIV dias 7 e 12 - O DIA

Publicado 07/04/2022 06:11

No dia 7 de abril é comemorado o Dia Estadual do Diagnóstico Precoce do HIV, conforme a Lei Estadual 6.307/12. Em função dessa data, o Programa Municipal de IST/ Aids/ Hepatites Virais promove testagem rápida. O objetivo é chamar a atenção da população e dos profissionais de Saúde para a importância do diagnóstico precoce.



Segundo o Boletim Epidemiológico HIV/ Aids, do Departamento de Vigilância do Ministério da Saúde, publicado em 2021, de 2007 até junho de 2021 foram notificados 381.793 casos de infecção pelo HIV no Sistema Nacional de Agravos Notificáveis (Sinan), sendo 165.247 (43,3%) na Região Sudeste. O país tem registrado anualmente uma média de 36.800 novos casos de Aids nos últimos cinco anos.



Desde o ano 2012 observa-se uma diminuição na taxa de detecção de aids no Brasil, que passou de 22 por 100 mil habitantes em 2012 para 14,1 por 100 mil habitantes em 2020, configurando um decréscimo de 35,7%. Essa redução na taxa de detecção tem sido mais acentuada desde a recomendação do “tratamento para todos”, implementada em dezembro de 2013. A taxa de mortalidade padronizada sofreu decréscimo de 30,6% entre 2014 e 2020 – também, possivelmente, em consequência da recomendação do “tratamento para todos” e da ampliação do diagnóstico precoce da infecção pelo HIV.



Grande parte da população nunca se testou. Muitas pessoas recebem o diagnóstico quando já estão doentes. Por causa disso, 17% vão a óbito no primeiro ano do diagnóstico. O diagnóstico precoce torna o tratamento mais eficiente, evita doenças e garante qualidade de vida. Conhecer o quanto antes a sorologia positiva para o HIV aumenta muito a expectativa de vida de uma pessoa que vive com o vírus. Quem se testa com regularidade, busca tratamento no tempo certo e segue as recomendações da equipe de saúde ganha muito em qualidade de vida.



Quanto à forma de transmissão, entre os homens verificou-se que 52,1% dos casos foram decorrentes de exposição homossexual ou bissexual e 31% heterossexual, e 1,9% se deram entre usuários de drogas injetáveis (UDI). Entre as mulheres, nota-se que 86,8% dos casos se inserem na categoria de exposição heterossexual e 1,3% na de UDI.



O Departamento de Vigilância e Controle das ISTs/Aids/HIV está incentivando a divulgação da “prevenção combinada”, que engloba oito formas de prevenção, que devem ser escolhidas e combinadas por pessoa, de acordo com cada situação vivida. São elas: preservativo masculino e feminino, redução de danos (não compartilhamento de objetos perfurocortantes), testagem regular de HIV, exame de HIV e outras ISTs no pré-natal, profilaxia pré-exposição, profilaxia pós-exposição, diagnosticar e tratar outras ISTs e tratamento para todas as pessoas.



Dentre as ações de prevenção temos o Diagnóstico Precoce do HIV, tratamento imediato dos pacientes com resultado positivo e como resultado a supressão viral após seis meses de tratamento, levando assim, a quebra da cadeia de transmissão do vírus do HIV.



Nova Friburgo - a realização dos testes rápidos para diagnóstico de hiv e sífilis estarão disponíveis neste mês de abril, nos seguintes locais:

Dias 7 e 12 de abril, das 8h às 16h, no Posto de Saúde Sílvio Henrique Braune;

Dia 7 de abril - Ambulatório Bento XVI (ao lado do Colégio Nossa Senhora das Dores) - das 8h às 12h;

Dia 7 de abril – Estratégias de Saúde da Família - Riograndina – das 13h às 16h; Stucky – 9h às 14h; Amparo – 9h às 12h; Centenário – 9h às 15h; Cordoeira – 9h às 13h; São Lourenço – 9h às 13h; Olaria II – 13h às 16h; e Olaria II – 8h às 13h;

Hospital Municipal Raul Sertã - durante todo o dia - direcionado aos funcionários da unidade;

Dia 8 de abril – Estratégia de Saúde da Família de Campo do Coelho – das 9h às 12h.