Nova Friburgo divulga calendário de vacina - Divulgação

Nova Friburgo divulga calendário de vacinaDivulgação

Publicado 03/04/2022 21:03

A Secretaria Municipal de Saúde, através da Coordenação de Imunização, iniciará a vacinação anual contra a Influenza em Nova Friburgo na próxima semana. Neste momento, serão vacinados os idosos acima de 80 anos e os profissionais de saúde. Nas próximas semanas, a Prefeitura irá ampliar esse público, conforme o envio de doses por parte dos órgãos federais e estaduais.



De segunda a sexta-feira, das 9h às 15h, a vacinação será ofertada na Universidade Estadual do Rio de Janeiro, a UERJ, no bairro Lagoinha; Ginásio Poliesportivo Alberto da Rosa Pinheiro (PASTÃO), em Conselheiro Paulino; no Posto de Saúde Dr. Tunney Kassuga, em Olaria, e na UBS/ESF de São Geraldo.



Nas Estratégias de Saúde da Família, a aplicação da vacina contra a gripe será feita apenas na quarta-feira porque essas unidades não possuem sala de vacina como as outras. De 9h às 13h, a vacinação será realizada nos seguintes bairros: Varginha, Nova Suíça, Amparo, Olaria (II, III), Riograndina, Campo do Coelho, Centenário, São Lourenço, Conquista, Lumiar, São Pedro da Serra, Mury, Stucky e Vargem Alta.

São necessários os seguintes documentos: CPF, RG, cartão do SUS e carteirinha de vacinação contra a Covid-19.

Vacinação em Nova Friburgo começa nesta segunda-feira Divulgação



Leia Mais

01/04/2022



Assistência social lança a campanha “leão social imposto de renda” para beneficiar os fundos da criança e do adolescente





01/04/2022



Trabalhos de manutenção e drenagem de estradas são os destaques da subprefeitura de Campo do Coelho





01/04/2022



Testagem rápida para HIV e sífilis comemora o dia internacional do diagnóstico precoce do HIV





01/04/2022



SME desenvolve ação para acompanhar escolas classificadas como prioritárias





01/04/2022



Vacinação de quarta dose para idosos continua na próxima semana



Leia Mais01/04/2022Assistência social lança a campanha “leão social imposto de renda” para beneficiar os fundos da criança e do adolescente01/04/2022Trabalhos de manutenção e drenagem de estradas são os destaques da subprefeitura de Campo do Coelho01/04/2022Testagem rápida para HIV e sífilis comemora o dia internacional do diagnóstico precoce do HIV01/04/2022SME desenvolve ação para acompanhar escolas classificadas como prioritárias01/04/2022Vacinação de quarta dose para idosos continua na próxima semana