Auxiliares de creche e merendeiras, aprovadas no último concurso, são convocadas em Nova Friburgo - O DIA

Auxiliares de creche e merendeiras, aprovadas no último concurso, são convocadas em Nova FriburgoO DIA

Publicado 06/04/2022 18:11 | Atualizado 06/04/2022 18:15

A Prefeitura de Nova Friburgo divulgou na última sexta-feira, 1° de abril, o resultado dos recursos e a classificação definitiva do processo seletivo para merendeiras e auxiliares de creche. Já na última segunda-feira, 4 de abril, foi publicada a primeira convocação dos candidatos no Diário Oficial Eletrônico do município.



Os candidatos aprovados relacionados no edital deverão comparecer à Secretaria Municipal de Educação, situada na Avenida Alberto Braune, 224, Centro, terceiro andar, no período de 5 a 8 de abril, das 9h às 15h, para apresentação dos originais e entrega de cópias reprográficas dos documentos solicitados. Posteriormente, os candidatos passarão por avaliação médica e em seguida serão encaminhados às unidades escolares para início do trabalho ainda no mês de abril.



De acordo com o Decreto Municipal nº 1.356, de 10 de março, para a efetivação da contratação, o candidato deverá apresentar uma relação de documentos originais e cópias. Veja a lista completa em:https://pmnf.rj.gov.br/noticiasView/