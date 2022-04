Começa campanha de conscientização sobre a vacina infantil - Divulgação

Começa campanha de conscientização sobre a vacina infantilDivulgação

Publicado 08/04/2022 16:32 | Atualizado 08/04/2022 16:34

O objetivo é conscientizar os pais e responsáveis sobre a importância da caderneta de vacinação infantil completa, seja com imunizantes de rotina ou a vacina contra a Covid-19Também receberão as orientações os pais das crianças de Varginha, Centenário, Olaria II, Campo do Coelho e Lumiar, durante os próximos dias. Obedecendo às dinâmicas escolares e a liberdade de opinião, as rodas de conversa serão realizadas ao final das aulas para quem desejar participar.



Essa é uma ação da Prefeitura, por meio das equipes de Estratégias de Saúde da Família (ESFs), junto com a Coordenação de Imunização, Coordenação do Programa Saúde na Escola (PSE), Gerência de Promoção em Saúde, representantes das escolas municipais e as coordenações do Centro de Referência de Assistência Social (Cras), que visa aumentar a cobertura vacinal na cidade, difundindo informações claras sobre a vacinação, tirando dúvidas e esclarecendo as questões sobre o assunto.