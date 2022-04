Publicado 07/04/2022 08:43

O Sindicato das Indústrias de Alimentação de Nova Friburgo (Sindanf), o Sebrae e a Prefeitura de Nova Friburgo, por meio da Secretaria Municipal de Finanças, Planejamento, Desenvolvimento Econômico e Gestão, convidam empresas associadas de alimentos e bebidas para um encontro na próxima quinta-feira, 7 de abril, às 17h, no Espaço Arp (Bloco 2, segundo andar), onde serão apresentados todos os novos procedimentos de contratação que estão sendo adotados pela nova gestão municipal.

O evento será exclusivo para o setor de alimentos e bebidas, no qual será apresentado o novo sistema de compras da Prefeitura de Nova Friburgo, incluindo valores disponíveis e formas de pagamento. O objetivo principal da ação é possibilitar a geração de negócios dentro do Município e, desta forma, contribuir para o desenvolvimento econômico e geração de empregos.

As empresas interessadas receberão todas as orientações necessárias para se tornar um fornecedor da Administração Municipal, que é uma das empresas que mais compra e contrata na região. As inscrições podem ser feitas através do link: https://bityli.com/LNReZ . Mais informações podem ser obtidas nos telefones: (22) 2525-6401 / (22) 99206-0255.