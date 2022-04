Escola Municipal Dr. Dante Magliano, na Ponte da Saudade, recebeu playground - Divulgação

Publicado 10/04/2022 12:28

A Prefeitura de Nova Friburgo, por meio da Secretaria Municipal de Educação, está realizando, ao longo dos últimos meses, as entregas de brinquedos para as escolas municipais que atendem à Educação Infantil. Nesta quinta-feira, 07, mais uma unidade foi contemplada, a Escola Municipal Dr. Dante Magliano, na Ponte da Saudade. A escola recebeu um playground, composto por rampa de escalada com orifícios vazados para apoio dos pés, um escorregador reto e outro curvo, paredes com arco de proteção acoplado, arcos de proteção, um conjunto de peças formando um Jogo da Memória e uma plataforma sextavada. Além disso, jogos educativos como kit encaixe 1000 peças, kit letras 294 peças, kit encaixe 200 peças e kit encaixe 1000 peças, também estão sendo entregues.

Os brinquedos são importantes não só para a diversão das crianças, mas são meios de estimular, também, o desenvolvimento social e motor delas. As entregas dos brinquedos continuarão sendo realizadas para outras unidades durante as próximas semanas.

"O brincar proporciona o desenvolvimento integral da criança. Oferecer jogos pedagógicos e brinquedos para as Unidades escolares é garantir um dos direitos de nossos pequenos: direito do Brincar e além disso, proporcionar o desenvolvimento da linguagem, socialização, coordenação motora e imaginação".- concluiu Bianca Boechat Moreira Machado, coordenadora da Educação Infantil.