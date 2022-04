Concurso para médicos pediatra e obstreta - Divulgação

Concurso para médicos pediatra e obstretaDivulgação

Publicado 14/04/2022 18:14

Na terça-feira, 12, a Prefeitura de Nova Friburgo publicou no Diário Oficial Eletrônico do município o processo seletivo simplificado para a contratação de médicos obstetras e pediatras com carga horária de 24 horas para o Hospital Maternidade Dr. Mário Dutra de Castro.

Os candidatos podem entregar a documentação exigida pessoalmente de 14 a 20 de abril, das 10 às 17 horas, na Secretaria Municipal de Saúde, que fica na Avenida Alberto Braune, número 224, no 2º Andar. Já a inscrição online pode ser realizada até o dia 24 de abril, através do e-mail [email protected]

Dentre as exigências estão o formulário de inscrição e a Tabela de Barema, que devem ser entregues no ato do cadastro, junto com a cópia dos documentos pessoais. A divulgação da lista definitiva de classificados deve ser publicada no próximo dia 27. Acesse o site da prefeitura para conferir o edital: https://pmnf.rj.gov.br/noticiasView/?id=2194