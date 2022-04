Animais peçonhentos causam riscos em Nova Friburgo - Divulgação

Publicado 12/04/2022 16:46

Algumas ocorrências necessitam de soro para ser utilizado como medicamento. Esse soro é disponibilizado pelo Ministério da Saúde que envia ao governo do estado - que vem colaborando com os remanejamentos constantes de acordo com as necessidades dos municípios - e por fim é enviado às cidades do interior. Alguns são encaminhados para Nova Friburgo, que é um dos polos da região e armazena no hospital, já outros necessitam que a equipe da saúde e busquem em algum município vizinho.

Os imunizantes, como antirrábica, ficam disponíveis no Centro de Saúde Dr. Silvio Henrique Braune, no Suspiro, durante a semana. Nos feriados prolongados, a equipe da coordenação de imunização envia ao Hospital Municipal Raul Sertã uma determinada quantidade para reserva em casos de necessidade. As equipes já estão se reunindo para ampliar o armazenamento na unidade hospitalar em breve.



Além disso, a utilização de algumas vacinas requer determinados cuidados para que o esquema seja completo e tenha o devido efeito no paciente, havendo a necessidade de acompanhamento por um tempo para cada tipo de caso. A Secretaria Municipal de Saúde orienta para que a população tenha cuidado e cautela e explica como funciona o tratamento nesses casos.