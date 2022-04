Crianças participam de proposta do projeto Diretor Mirim. - Divulgação

Publicado 12/04/2022 12:41

Na última quarta-feira, 30, foi realizado na Escola Estadual Municipalizada Amâncio Azevedo, no Cascatinha, o projeto Diretor Mirim, elegendo um diretor mirim, um estudante do 5º ano, e outro representante como vice-diretor, do 4º ano do Ensino Fundamental. Com três chapas concorrendo, a chapa verde, azul e a roxa, e com um total de 120 votantes, a chapa vencedora, com 78 votos, foi a roxa, composta pela nova diretora mirim Emanuelly de Oliveira Gomes e a nova vice-diretora Ana Lívia Galhardo Gonçalves.

A gestora da escola, Cláudia de Lima Andrade, comentou que os estudantes estarão junto com a direção, uma a duas vezes na semana, para aprender o trabalho de uma direção escolar e que as professoras Maria Cristina de Oliveira Ramos, do 4º ano, e Márcia Cristina de Azevedo Pires, do 5º ano, foram quem trouxeram a proposta do projeto Diretor Mirim.