Vacinação infantil contra a Covid-19 continua na próxima terça-feira, 19 - Divulgação

Vacinação infantil contra a Covid-19 continua na próxima terça-feira, 19Divulgação

Publicado 18/04/2022 16:10

Será aplicada a terceira dose para quem já está aprazado (marcado) e repescagem de segunda dose da Coronavac para quem ainda não conseguiu se vacinar. O esquema vacinal está dividido por faixa etária e por doses da vacina.



A população deve ficar atenta aos documentos exigidos e também às doses de acordo com a idade e o prazo relacionado à última vacina recebida. Os locais e os horários foram informados pela Secretaria Municipal de Saúde de Nova Friburgo.



2ª dose para as doses atrasadas de Coronavac



3ª dose:

População acima de 18 anos: com 4 meses da 2ª dose

Imunossuprimidos acima de 18 anos: com meses da 2ª dose

Gestantes e puérperas de 12 a 17 anos: com 4 meses da 2ª dose

Gestantes e puérperas, que são imunossuprimidas, acima de 18 anos: com 2 meses da 2ª dose



4ª dose:

Idosos acima de 80 anos

Imunossuprimidos acima de 18 anos: com 4 meses da 3ª dose

Gestantes e puérperas imunossuprimidos: acima de 18 anos com 4 meses da 3ª dose



Das 9 às 15h

Conselheiro: Ginásio – Pastão

Olaria: Posto Dr. Tunney Kassuga

Lagoinha: UERJ

São Geraldo e Cordoeira: UBS/ESF



Das 9 às 13h

ESFS: Mury, Stucky, Vargem Alta, Lumiar, São Pedro da Serra, Campo do Coelho, Centenário, Conquista, São Lourenço, Olaria I, Olaria II, Olaria III, RioGrandina, Varginha, Nova Suíça e Amparo.



Documentos obrigatórios:

CPF, cartão do SUS e caderneta de vacinação atualizada

Imunossuprimidos e gestantes devem apresentar laudo médico

Puérperas até 45 dias devem apresentar certidão de nascimento do bebê

Adolescentes e crianças devem estar acompanhados de responsável