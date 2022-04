Secretaria Municipal de Educação promove curso de formação de diretores - Divulgação

Publicado 21/04/2022 21:39

Na tarde de quarta-feira, 13, foi realizada uma formação para os gestores e orientadores das escolas prioritárias da rede de ensino da Secretaria Municipal de Educação da Prefeitura de Nova Friburgo. A ação ocorreu em parceria com o Colégio Anchieta, tendo como convidada palestrante, Janaína Amorim, professora e coordenadora de projetos do colégio, que abordou o tema "Gestão Estratégica e Qualidade Escolar".

"Abrimos a nossa administração e mostramos a nossa maneira e escolha estratégica de trilhar este caminho de gestão escolar, quais foram nossas opções em termos de qualidade e vimos o que as outras escolas municipais têm em comum com a nossa realidade local, para que pudéssemos ajudar neste contexto de trabalhar a gestão de maneira mais organizada, com um planejamento estratégico e sabendo para onde ele vai, buscando a eficácia escolar", concluiu Janaína.

Na ocasião, além de gestores e orientadores, a subsecretária pedagógica da SME, Cintia Damazio; Martha Rachel, do Conselho Escolar; Maylon Adame, da Prestação de Contas; e Magali Pinto Rodrigues, do Setor de Psicopedagogia Institucional, junto a sua equipe, também estiveram presentes.