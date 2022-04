Equipe de profissionais da saúde promovem atividades de higiene bucal em escola municipal de Nova Friburgo - Divulgação

Publicado 21/04/2022 16:55

Nesta semana, as equipes da Coordenação de Saúde Bucal, com o Programa Saúde na Escola (PSE) e os profissionais da Estratégia de Saúde da Família de Riograndina, setores da Secretaria Municipal de Saúde, realizaram uma ação de Saúde Bucal na Escola Municipal Dante Laginestra, no 2º distrito da cidade.

A atividade com as crianças de Riograndina também contou com a presença de duas odontólogas, que são professoras da extinta Faculdade de Odontologia de Nova Friburgo (FONF), acompanhadas de cinco estagiários de odontologia da Universidade Federal Fluminense (UFF).

Um KIT de higiene bucal contendo creme dental, escova de dente e fio dental foi distribuído para os alunos do colégio. Eles passaram por avaliação para investigação de casos de cárie e participaram de ações de incentivo à escovação.