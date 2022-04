Ponte é reconstruída em São Lourenço - Divulgação

Ponte é reconstruída em São Lourenço

Publicado 21/04/2022 21:31

Conforme entendimentos do prefeito Johnny Maycon e do vice Serginho com o subprefeito Robson Oliveira, uma ponte de madeira foi reconstruída e a lama foi retirada com uma máquina retroescavadeira, ambas as atividades na região de São Lourenço.

Totalmente nova, a ponte beneficiou a via de acesso à Fazenda São Lourenço. De acordo com o subprefeito Robson, foram usadas vigas novas doadas por um morador, além de 60 pranchões e 12 quilos de pregos e pranchões novos.

E durante a semana passada a equipe da Subprefeitura de Campo do Coelho também trabalhou na limpeza e retirada de terra em alguns pontos da estrada de São Lourenço.