Auxiliares de creche iniciam trabalho em Nova Friburgo - Divulgação

Publicado 21/04/2022 21:49

Na segunda-feira, 11, as primeiras classificadas para a vaga de auxiliar de creche passaram pela Medicina do Trabalho, foram alocadas e já iniciaram o trabalho nas unidades escolhidas. As demais não compareceram e/ou não entregaram os documentos necessários para serem admitidas.

Na terça-feira, 12, e quarta-feira, 13, o setor de Recursos Humanos da Secretaria Municipal de Educação recebeu mais candidatos que também passaram pela Medicina do Trabalho e puderam realizar suas escolhas para atuarem nas escolas no dia seguinte. Já nesta quinta-feira, 14, será exclusivamente para atender os candidatos aptos para a vaga de merendeira que, devido ao feriado, iniciarão suas atividades na próxima segunda-feira, dia 18. Saiba mais sobre o Processo Seletivo em: https://pmnf.rj.gov.br/noticiasView/