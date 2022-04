Novas merendeiras são empossadas em Nova Friburgo - Divulgação

Novas merendeiras são empossadas em Nova FriburgoDivulgação

Publicado 22/04/2022 09:56

As profissionais já foram encaminhados às unidades escolares para iniciarem as atividades a partir desta segunda-feira, 18, e ainda nesta semana outras aprovadas passarão pela Medicina do Trabalho. Na ocasião, a equipe da Nutrição, da Secretaria Municipal de Educação da Prefeitura de Nova Friburgo, aproveitou a oportunidade para dar as boas-vindas e passar algumas orientações às novas merendeiras.

Bruno Valverde, coordenador do setor de Nutrição, aproveitou a ocasião para apresentar o trabalho desenvolvido pela equipe, além de apresentar as nutricionistas e explicar sobre o Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE), que inclusive, rege a organização do cardápio da alimentação escolar.

"Foi importante mostrar para as novas profissionais que as diretrizes do (PNAE) são utilizadas para realizarmos a elaboração dos cardápios assim como apresentar toda a equipe do setor, mantendo um diálogo aberto para com todos. A SME realiza capacitações para as merendeiras e, em breve, elas também receberão".