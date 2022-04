Alunos participam de apresentação teatral em Nova Friburgo - Divulgação

Publicado 21/04/2022 22:07

O dia dos estudantes do Centro Educacional Nossa Senhora das Graças foi repleto de muita animação. A Cia. Truks apresentou a peça teatral "Sonhatório", do projeto "O Surpreendente Mundo de Objetos", na quarta-feira, 13, nos turnos da manhã e da tarde, com horários divididos para atender aos diversos alunos da unidade.

Uma das características do teatro apresentado é o uso dos objetos que ganham vida em cena, como guardanapos, bacias, copos, garrafas pet, sacolas plásticas, talheres e pratos e todos se tornam personagens nessa história. Além disso, as crianças são estimuladas a usarem a imaginação e podem levar para casa a criatividade de utilizar objetos para futuras brincadeiras.

Cintia Damazio, subsecretária Pedagógica da SME, comentou sobre a importância da arte na vida dos alunos. "O ensino das linguagens artísticas para crianças e adolescentes possibilita o desenvolvimento de diferentes habilidades, uma vez que a arte é interdisciplinar. Propiciar aos nossos estudantes a oportunidade de vivenciarem o mundo do teatro, enriquece o processo pedagógico, tornando-o prazeroso pela ludicidade. É uma forma de desenvolver a criatividade e diferentes conhecimentos".