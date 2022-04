Nova Friburgo vacina profissionais de saúde contra o sarampo - Eloir Perdigão

Nova Friburgo vacina profissionais de saúde contra o sarampoEloir Perdigão

Publicado 22/04/2022 10:04

O Sarampo é uma infecção viral caracterizada por febre, inflamação respiratória, com tosse, dor de garganta e irritação na pele, sendo transmitida através do ar e da saliva. Essa doença é grave principalmente para crianças pequenas e o único meio de prevenção é a vacina.

A imunização em Nova Friburgo está acontecendo para os profissionais de saúde que trabalham na área no município. De segunda a sexta-feira, das 9h às 16h, no Posto de Saúde Dr. Tunney Kassuga, em Olaria, no Centro de Saúde Dr. Silvio Henrique Braune, no Suspiro, e na Policlínica Dr. Waldir Costa, Conselheiro Paulino. Já às terças e quintas, das 9h às 15h, na Unidade Básica de São Geraldo.

Cabe ressaltar que em períodos de feriado, como nesta semana, a vacinação só ocorre nos dias em que as unidades de saúde básica abrem. A Secretaria Municipal de Saúde irá ampliar em breve a campanha contra o sarampo para as crianças, seguindo as orientações do Ministério da Saúde. O calendário será atualizado nas redes sociais oficiais da Prefeitura.