Escritora Maria Clara Cavalcanti visita Centro Educacional Paulo RónaiDivulgação

Publicado 22/04/2022 10:45

Dando continuidade à programação pelo Dia do Livro, a Biblioteca da Secretaria Municipal de Educação, da Prefeitura de Nova Friburgo, recebeu a escritora infantil e juvenil Maria Clara Cavalcanti, no Centro Educacional Paulo Rónai, nesta terça-feira, 19. Os alunos e as professoras da Escola Municipal Santa Paula Frassinetti, no Centro, puderam usufruir da companhia da autora que realizou a leitura, junto aos estudantes, de uma de suas obras, o livro "O Terrível Guerreiro". A atividade foi desenvolvida por sugestão da própria Biblioteca da SME com as turmas do 4º ano da unidade.

Maria Clara também autografou as máscaras feitas pelos alunos com desenhos dos personagens e comentou sobre a experiência deste momento.

"Dificilmente você vê uma escola se preparar tanto para uma seção. Eu senti que as crianças leram o livro, entenderam o livro, fizeram um trabalho fantástico e eu fiquei super satisfeita".