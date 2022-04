Projeto "Ação inspiração na sua porta" é realizado em Nova Friburgo - Maira Queiroz

Publicado 22/04/2022 10:36

O prefeito Johnny Maycon esteve nesta terça-feira, 19, na Escola Estadual Municipalizada Flor do Ipê, em Pilões, para participar do projeto "Inspiração na Sua Porta", promovido pelo Sebrae. Na ocasião, foram realizadas palestras, depoimentos de empreendedores, informativos sobre a temática do empreendedorismo, ideias de negócios, atendimento do Sebrae e Salas do Empreendedor, sorteios de brindes, etc. Além do prefeito, a secretária de Educação, Caroline Klein, também esteve no evento, assim como a subsecretária Pedagógica, Cintia Damazio, e representantes de alguns setores da pasta.

O projeto Inspiração na Sua Porta é um desdobramento do projeto JEPP – Jovens Empreendedores Primeiros Passos, e tem o objetivo de ser um evento itinerante em bairros e comunidades. A analista do Sebrae, Raquel Stumm, comentou sobre os programas. "No JEPP a gente atua muito com as crianças do 1º ao 9º ano, e alcança também as famílias dessas crianças. A gente sabe que muitos têm o interesse, tem um sonho, querem realizar algo e não sabem o que ou como. Então, vem o Sebrae, uma instituição que ajuda os pequenos negócios, os empreendedores a se formalizarem, a entrarem no mercado o mais preparado possível, para dar este apoio à estas famílias e futuros empreendedores."

O prefeito Johnny Maycon falou sobre o desenvolvimento do programa na unidade municipal. "É muito gratificante participar de um evento como esse, no qual podemos contar um pouco da nossa trajetória e inspirar as crianças. É importante sempre inspirar, mesmo que não sejam novos empreendedores, mas cidadãos melhores e que contribuam de alguma forma positiva para Nova Friburgo e para o país."