Vacinação itinerante em Amparo é realizada com a nova ambulância - Divulgação

Vacinação itinerante em Amparo é realizada com a nova ambulânciaDivulgação

Publicado 22/04/2022 11:34

No último dia 14, a Estratégia de Saúde da Família de Amparo recebeu uma ambulância totalmente reformada, que estava paralisada, sem funcionamento, há mais de dois anos. Agora, o veículo está servindo a população do 4º distrito.

Nessa semana, a vacinação contra a gripe no bairro foi feita através do auxílio dessa ambulância entregue pela Prefeitura na última semana. Este é um automóvel que fica em função da Atenção Básica, ou seja, sendo realizado para visitas domiciliares e transporte de pacientes com dificuldade em locomoção. Lembrando que em casos de emergência, é protocolo recorrer ao 192 por questões de segurança.

Esse veículo faz parte dos mais de 60 carros já recuperados pela Secretaria Municipal de Infraestrutura e Logística. Somente para a pasta da saúde, seis ambulâncias foram entregues para assistência da população, durante a atual gestão.