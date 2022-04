Dr. Victorino Sepulcri é o novo diretor do Hospital Municipal Raul Sertã - Divulgação

Publicado 22/04/2022 13:00

O Prefeito Johnny Maycon e a secretária Municipal de Saúde, Nicole Cipriano, receberam na noite de quarta-feira, 19, o diretor médico do Hospital Municipal Raul Sertã, o Dr. Victorino Sepulcri, junto com sua esposa Rose Sepulcri.



A reunião foi promovida para discutir as questões sobre a unidade hospitalar, a fim de estabelecer uma relação produtiva de trabalho em todos os setores, para oferecer um serviço cada vez melhor para a população. O novo diretor, que assumiu o Hospital desde o início do mês, já foi recebido pelos colegas e se colocou à disposição de todos.



Victorino Antônio Araújo Sepulcri tem especialidade em cirurgia plástica e possui 50 anos de experiência em medicina, com um currículo extenso na iniciativa privada e no SUS, em Nova Friburgo e em outras cidades.

O médico disse que os seus principais objetivos são organizar o serviço de urgência, criar comissões necessárias para o bom funcionamento do hospital, criar centros de estudos para o desenvolvimento das atividades científicas e humanização na assistência. A Secretária de Saúde, Nicole, ressaltou sua admiração por Victorino e disse que confia no trabalho dele: ‘’A união de forças servirá para alavancar o Raul Sertã.’‘